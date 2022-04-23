مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى عدالة تحكيمية في مباراتي الأخيرة مع بيراميدز

أبدى إيهاب جلال مدرب بيراميدز تخوفه من التحكيم في لقاء مضيفه مازيمبي يوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال جلال في مؤتمر صحفي:"المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين في ظل سعي كل منهما لمواصلة المشوار القاري والتتويج باللقب، أعلم جيدا مدى قوة المنافس صاحب البطولات الإفريقية وأحد أكبر الأندية في القارة السمراء".

وأضاف "الكل يعلم مدى صعوبة اللعب في استاد مازيمبي تحديدا والأجواء التي تحيط بمثل هذه المباريات، ولكن في المقابل أثق في قدرات وإمكانات وخبرات لاعبي بيراميدز والظروف المهيأة للفريق، وأراهن على قدرتهم في العودة للقاهرة بنتيجة تمنح الفريق بطاقة التأهل لنصف النهائي".

وواصل "أتمنى مواجهة عادلة في كل شيء وخاصة في التحكيم، أخشى من تأثر الحكام بالضغط الجماهيري وما يحدث في لوبومباشي من ضغوط أخرى، لابد من أن تكون جميع القرارات التحكيمية عادلة، في ظل رغبة بيراميدز في مواصلة مشواره القاري والعودة للقاهرة ببطاقة التأهل. الفريق كان بمقدوره الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة كبيرة بعدما أضاع أكثر من فرصة سهلة، لكن في النهاية المباراة والتأهل في المتناول ولابد من العودة للقاهرة ببطاقة نصف النهائي".

وأردف "أتمنى ختام مشواري مع بيراميدز بانتصار وتأهل للدور نصف النهائي، خاصة أن مواجهة مازيمبي ستكون الأخيرة لي على رأس الجهاز الفني للنادي".

وأتم "أشكر إدارة نادي بيراميدز على الدعم غير المحدود المقدم للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الجيدة التي قضيتها بين جدران النادي".

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي عصر الأحد.

وانتهى لقاء الذهاب في القاهرة بدون أهداف.