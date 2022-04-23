انتهت دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1)(1) بترو أتليتكو
السبت، 23 أبريل 2022 - 17:40
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان لقاء الذهاب انتهى في أنجولا بفوز بترو أتليتكو بنتيجة 2-1.
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نهاية المباراة
ق90: 7 دقائق كوقت بديل
ق64: تياجو جووووووووول يسجل ركلة الجزاء
ق62: الحكم يحتسب ركلة جزاء لبترو أتليتكو
ق60: الحكم يراجع سقوط جليسون لاعب بترو أتليتكو في منطقة جزاء صنداونز
ق56: إلغاء الهدف بعدما تبين دفع لاعب بترو أتليتكو ليد أونيانجو
ق55: الحكم يراجع الهدف في الفيديو
ق54: هدف أول لبترو أتليتكو. سقطت الكرة من يد أونيانجو حارس صنداونز ليقتنصها كينيتو لاعب الأول.
ق48: هدف أول لصنداونز. براين مانديلا سجل بعد كرة ارتدت من الحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48: زواني يهدر ركلة الجزاء
ق46: ركلة جزاء لصنداونز
ق44: الحكم يراجع الفيديو
ق30: أفضلية تامة لصنداونز لكن دون خطورة على مرمى ضيفه
ق8: أوووووووووه! شالوليلي يهدر فرصة هائلة بتسديد الكرة فوق العارضة بعد تمريرة زميله الذي قطعها من مدافع بترو أتليتكو
بداية المباراة