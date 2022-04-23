انتهت دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1)(1) بترو أتليتكو

السبت، 23 أبريل 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

الأهلي صنداونز

تابع مباشرة مباراة ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب انتهى في أنجولا بفوز بترو أتليتكو بنتيجة 2-1.

نهاية المباراة

ق90: 7 دقائق كوقت بديل

ق64: تياجو جووووووووول يسجل ركلة الجزاء

ق62: الحكم يحتسب ركلة جزاء لبترو أتليتكو

ق60: الحكم يراجع سقوط جليسون لاعب بترو أتليتكو في منطقة جزاء صنداونز

ق56: إلغاء الهدف بعدما تبين دفع لاعب بترو أتليتكو ليد أونيانجو

ق55: الحكم يراجع الهدف في الفيديو

ق54: هدف أول لبترو أتليتكو. سقطت الكرة من يد أونيانجو حارس صنداونز ليقتنصها كينيتو لاعب الأول.

ق48: هدف أول لصنداونز. براين مانديلا سجل بعد كرة ارتدت من الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48: زواني يهدر ركلة الجزاء

ق46: ركلة جزاء لصنداونز

ق44: الحكم يراجع الفيديو

ق30: أفضلية تامة لصنداونز لكن دون خطورة على مرمى ضيفه

ق8: أوووووووووه! شالوليلي يهدر فرصة هائلة بتسديد الكرة فوق العارضة بعد تمريرة زميله الذي قطعها من مدافع بترو أتليتكو

بداية المباراة

صنداونز بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا
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