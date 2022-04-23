تشكيل كلاسيكو ألمانيا - مولر وليفاندوفسكي يقودان بايرن.. ورويس وهالاند في هجوم دورتموند

السبت، 23 أبريل 2022 - 17:35

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - ألفونسو ديفيز - بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيح

بايرن ميونيخ دورتموند الدوري الألماني
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