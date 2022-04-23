مران الزمالك - عودة عبد الله جمعة وعبد الشافي للتدريبات الجماعية

عاد عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي لاعبا الزمالك للتدريبات الجماعية لفريقهما اليوم السبت بعد تماثلهما للشفاء وإتمام برنامج تأهيلي.

وعانى الظهير الأيسر جمعة من كدمة في الركبة أبعدته عن المباريات منذ 6 إبريل الماضي، بينما إصابة الركبة حرمت عبد الشافي من المشاركة أمام الاتحاد يوم الثلاثاء.

ووضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا بدنيا مكثفا للاعبين لرفع اللياقة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريه فيليب تضمنت الركض وقفز لحواجز.

ويستضيف الزمالك فريق المصري يوم الخميس في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك 3 مباريات أكثر من الأهلي.