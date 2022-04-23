مران الزمالك - عودة عبد الله جمعة وعبد الشافي للتدريبات الجماعية

السبت، 23 أبريل 2022 - 17:00

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الله جمعة - الزمالك

عاد عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي لاعبا الزمالك للتدريبات الجماعية لفريقهما اليوم السبت بعد تماثلهما للشفاء وإتمام برنامج تأهيلي.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وعانى الظهير الأيسر جمعة من كدمة في الركبة أبعدته عن المباريات منذ 6 إبريل الماضي، بينما إصابة الركبة حرمت عبد الشافي من المشاركة أمام الاتحاد يوم الثلاثاء.

ووضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا بدنيا مكثفا للاعبين لرفع اللياقة.

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وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريه فيليب تضمنت الركض وقفز لحواجز.

ويستضيف الزمالك فريق المصري يوم الخميس في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك 3 مباريات أكثر من الأهلي.

عبد الله جمعة الزمالك الدوري المصري
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