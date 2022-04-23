هشام حطب رئيسا للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع

السبت، 23 أبريل 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

هشام حطب

فاز هشام حطب بمنصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بإجماع الحضور خلال التصويت على التزكية التي تمت خلال الجمعية العمومية العادية التي أقيمت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وحضر الجمعية العمومية 28 اتحادا رياضيا من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ووافقوا جميعا على تزكية هشام حطب كرئيس للجنة الأولمبية للدورة الانتخابية 2021 -2024.

وفاز علاء جبر بمنصب نائب الرئيس الأول بالإجماع وفاز ياسر إدريس بمنصب نائب الرئيس بالإجماع.

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وفي منصب الأمين العام فاز بالإجماع شريف العريان وفي منصب الأمين العام المساعد فاز محمد عبدالمطلب بالإجماع.

وفي منصب أمين الصندوق فاز بالإجماع عبد العزيز غنيم.

ويجري تصويت على منصب العضوية لاختيار 8 أعضاء من 9 مرشحين.

واعتمد أعضاء الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للجنة الأولمبية واعتماد خطة النشاط في الفترة القادمة بالإجماع.

اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب
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