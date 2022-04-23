اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والرجاء

رشيد الطاوسي: إقصاء مر.. وهذا ما تمنيت حدوثه ضد الأهلي

إنجاز لم يتحقق منذ عهد جوزيه.. أبرز أرقام مباراة الرجاء والأهلي

بعثة الأهلي تصل مصر قادمة من المغرب

مهاجم وفاق سطيف لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ نعرف أن الإياب سيكون في الجزائر.. ولكن