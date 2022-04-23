اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والرجاء

السبت، 23 أبريل 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

هل تتذكر جيدا أحداث مباراة الأهلي والرجاء التي انتهت 1-1 يوم الجمعة؟

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