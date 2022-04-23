لاعب وفاق سطيف: الأهلي سيد إفريقيا
السبت، 23 أبريل 2022 - 15:50
كتب : FilGoal
شدد دباري عبد الحق لاعب وفاق سطيف على صعوبة مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.
وضرب سطيف موعدا مع الأهلي على أن يستضيف الأول لقاء الإياب.
وصرح عبد الحق عبر فيديو بثه ناديه في فيسبوك "الأهلي فريق كبير، سيد إفريقيا".
وأضاف "أمامنا مباراة كبيرة، الأهلي لديه تقاليد في هذه البطولة".
وأتم "بإذن الله نحقق نتيجة إيجابية في القاهرة قبل لقاء الإياب في الجزائر".
ويستضيف الأهلي مباراة الذهاب في نصف النهائي في 6 أو 7 مايو وبعد أسبوع يجري الإياب.
والمتأهل للنهائي سيلعب ضد ماميلودي صنداونز أو بترو أتليتكو أو شباب بلوزداد أو الوداد.
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