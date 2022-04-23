لاعب وفاق سطيف: الأهلي سيد إفريقيا

السبت، 23 أبريل 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

شدد دباري عبد الحق لاعب وفاق سطيف على صعوبة مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وضرب سطيف موعدا مع الأهلي على أن يستضيف الأول لقاء الإياب.

وصرح عبد الحق عبر فيديو بثه ناديه في فيسبوك "الأهلي فريق كبير، سيد إفريقيا".

أخبار متعلقة
بالأرقام.. أداء رائع لـ النني في انتصار أرسنال على يونايتد مصدر من بيراميدز لـ في الجول: رحيل إيهاب جلال بعد مباراة مازيمبي ليلة اصطياد المدفع للشياطين.. أرسنال يدمر مانشستر يونايتد بثلاثية

وأضاف "أمامنا مباراة كبيرة، الأهلي لديه تقاليد في هذه البطولة".

وأتم "بإذن الله نحقق نتيجة إيجابية في القاهرة قبل لقاء الإياب في الجزائر".

ويستضيف الأهلي مباراة الذهاب في نصف النهائي في 6 أو 7 مايو وبعد أسبوع يجري الإياب.

والمتأهل للنهائي سيلعب ضد ماميلودي صنداونز أو بترو أتليتكو أو شباب بلوزداد أو الوداد.

وفاق سطيف الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والرجاء رشيد الطاوسي: إقصاء مر.. وهذا ما تمنيت حدوثه ضد الأهلي إنجاز لم يتحقق منذ عهد جوزيه.. أبرز أرقام مباراة الرجاء والأهلي بعثة الأهلي تصل مصر قادمة من المغرب مهاجم وفاق سطيف لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ نعرف أن الإياب سيكون في الجزائر.. ولكن علي لطفي: الحضور الجماهيري لم يؤثر علينا.. واللقب لن يخرج من الأهلي حسين الشحات: التأهل أمام الرجاء سنبني عليه كثيرا للمستقبل ياسر إبراهيم: هكذا تغلبنا على صوت جمهور الرجاء في الملعب
أخر الأخبار
مران الزمالك - عودة عبد الله جمعة وعبد الشافي للتدريبات الجماعية 19 دقيقة | مصر
هشام حطب رئيسا للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع 37 دقيقة | مصر
النني بعد تألقه أمام يونايتد: أتدرب كل يوم وكأني سألعب دائما.. وهكذا أتعامل مع الصيام ساعة | الدوري الإنجليزي
اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لاعب وفاق سطيف: الأهلي سيد إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (5) - (1) واتفورد.. سوبر هاتريك جيسوس ساعة | الدوري الإنجليزي
بالأرقام.. أداء رائع لـ النني في انتصار أرسنال على يونايتد ساعة | تقرير في الجول
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: رحيل إيهاب جلال بعد مباراة مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 2 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 3 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي