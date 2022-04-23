انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (5) - (1) واتفورد
السبت، 23 أبريل 2022 - 15:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين للدوري الإنجليزي المتاز.
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نهاية المباراة
ق 71 رياض محرز بدلا من رودري
ق 63 ناثان أكي بدلا من أيميريك لابورت
ق 56 خروج كيفن دي بروين ونزول إلكاي جوندوجان
ق 53 جووووووووووول السوبر هاتريك هذه المرة.. جيسوس يرسل الكرة إلى دي بروين الذي يعيدها إليه أمام المرمى ليسجل خامس أهداف سيتي ورابع أهدافه في المباراة
ق 49 جوووووووووول جابرييل جيسوس يكمل الهاتريك ويسجل ركلة الجزاء على يمين فوستر الذي ارتمى إلى الزاوية الأخرى
ق 48 مراجعة تقنية الفيديو تؤيد قرار الحكم
ق 46 ركلة جزاء لمانشستر سيتي.. فوستر يعرقل جيسوس داخل المنطقة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34 جوووووووول صاروخ في شباك واتفورد.. تسديدة رائعة من رودري تسكن أقصى الزاوية بعد تمريرة من جيسوس
ق 28 جوووووووول واتفورد يقلص الفارق ويعيد الحياة إلى المباراة.. هدف بتوقيع حسن كامارا بعد تمريرة من إيمانويل دينيس
ق 23 جووووووووول الثاني عن طريق جيسوس مجددا.. البرازيلي يتلقى عرضية رائعة من كيفن دي بروين ويسكنها بالرأس في الشباك
ق 16 تسديدة من كانسيلو يتصدى لها فوستر
ق 12 مرتدة خطيرة من واتفورد تسفر عن انفراد تام للمهاجم النيجيري إيمانويل دينيس من منتصف الملعب ولكن يتأخر فيلحق به زينشنكو وينقذ الكرة قبل التسديد
ق 8 كيفن دي بروين يمرر إلى فيرناندينيو داخل المنطقة الذي يسدد ولكن سهلة بين يدي فوستر
ق 4 جووووووووول مانشستر سيتي لا ينتظر.. الهدف الأول بتوقيع جابرييل جيسوس بلمسة سهلة في الشباك الخالية بعد عرضية أرضية من أوليكساندر زينشنكو
ق 3 سار يعود للعب.. مرت بسلام
ق 2 سقوط إسماعيلا سار مصابا.. السنغالي يتلقى العلاج
بداية المباراة