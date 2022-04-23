مصدر من بيراميدز لـ في الجول: رحيل إيهاب جلال بعد مباراة مازيمبي

السبت، 23 أبريل 2022 - 15:34

كتب : أحمد الخولي

إيهاب جلال مدرب بيراميدز

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن إتمام الإدارة للإجراءات الخاصة بإنهاء التعاقد وديا مع المدير الفني إيهاب جلال.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي ستكون الأخيرة لإيهاب جلال".

وأضاف "الإدارة أنهت كافة التفاصيل الخاصة بإنهاء عقد المدرب بناء على طلبه".

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وأوضح "نتيجة مواجهة مازيمبي لن تغير الوضع الحالي، لأن جلال سيرحل مباشرة بعد المباراة".

وكشف المصدر أن إدارة بيراميدز قد انتهت بالفعل من إجراءات التعاقد مع مدير فني جديد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

ويتجه إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتنطلق مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في الثالثة عصر الغد -الأحد- في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي.

وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي.

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