ليلة اصطياد المدفع للشياطين.. أرسنال يدمر مانشستر يونايتد بثلاثية

كانت مباراة مليئة بالأخطاء الدفاعية الغريبة لكن في النهاية أرسنال استطاع الاستفادة ليطلق مدافعه صوب شياطين مانشستر يونايتد ويسقطهم بثلاثية.

وفاز أرسنال على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في ملعب الإمارات اليوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

افتتح نونو تافاريس أهداف المباراة لأرسنال في الدقيقة الثالثة.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وقلص كريستيانو رونالدو النتيجة بعد دقيقتين بهدف أول ليونايتد.

وأهدر برونو فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 57 لمانشستر يونايتد.

وأتم جرانيت شاكا ثلاثية أرسنال بهدف في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني فيها بشكل كامل مع أرسنال وصنع الهدف الثالث لفريقه.

بتلك النتيجة وصل رصيد أرسنال إلى 60 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب ويبتعد عن ملاحقه توتنام بفارق ثلاث نقاط وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد يونايتد عند 54 نقطة يحتل بهم المركز السادس بفارق نقطتين ولقاء أقل عن ملاحقه وست هام.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل مثير وسريع جدا وأطلق بوكايو ساكا تسديدة قوية ارتدت من ديفيد دي خيا ليتابعها نونو تافاريس بسهولة في الشباك ويعلن عن الهدف الأول لأرسنال.

ورد إيلانجا بتسديدة تصدى لها رامسديل.

وحول سكوت مكتوميناي ركلة ركنية برأسية مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

وكاد ديوجو دالوت يدرك التعادل لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتألق دي خيا أمام انفراد تام لإيدي نيكيتياه وتصدى لتسديدته.

ولكن بعد دقيقتين وبالتحديد في الدقيقة 27 انفرد نكيتياه مجددا وسدد بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للمدفعجية.

وعقب العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل ولكن احتساب ركلة جزاء في ذات اللقطة بداعي إعاقة أليكس تيليس لساكا.

وسدد ساكا الركلة بنجاح في الدقيقة 32 ليعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.

وفي الدقيقة 34 أرسل نيمانيا ماتيتش عرضية قابلها رونالدو بتسديدة بيسراه سكنت الشباك ليقلص النتيجة بهدف أول ليونايتد

وأطلق النني تسديدة قوية حولها دي خيا لركلة ركنية.

وكاد أليكس تيليس يدرك التعادل بتسديدة قوية لكن رامسديل حولها لركلة ركنية.

وحصل يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد لمس الكرة ليد نون تافاريس.

لكن تسديدة برونو فيرنانديز ارتطمت في القائم الأيمن وذهبت لخارج الملعب.

وسجل رونالدو هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ومرة أخرى عاند الحظ، ديوجو دالوت وتلك المرة تسديدته ارتطمت بيد رامسديل والقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 71 أخطأ برونو فيرنانديز في تسلم الكرة استخلصها أرسنال ومرر النني الكرة لجرانيت شاكا الذي أطلق تسديدة قوية للغاية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لأرسنال.

هدأت المباراة بعد ذلك وغابت الفرص الخطيرة وبدا استسلام من لاعبي يونايتد للهزيمة.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثلاثة أهداف لهدف.