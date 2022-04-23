تشكيل مانشستر سيتي - عودة دياز لقيادة الدفاع لمواجهة واتفورد
السبت، 23 أبريل 2022 - 15:15
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة واتفورد بعد قليل.
ويلعب مانشستر سيتي مع واتفورد على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعاد روبن دياز للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي
الحارس: إيدرسون مورايس
الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - إيمريك لابورت - زينشينكو
الوسط: رودري - فيرناندينيو - كيفن دي بورين
الهجوم: رحيم ستيلرنج - جابرييل جيسوس - جاك جريليش
ويحتنل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
نرشح لكم
بالأرقام.. أداء رائع لـ النني في انتصار أرسنال على يونايتد ليلة اصطياد المدفع للشياطين.. أرسنال يدمر مانشستر يونايتد بثلاثية تقارير: روديجير يرفض التجديد لـ تشيلسي ويقترب من ريال مدريد انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (3) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار المدفعجية تشكيل الدوري الإنجليزي - النني أساسي مجددا مع أرسنال.. وعودة رونالدو لـ يونايتد مواعيد مباريات السبت 23-4-2022 والقنوات الناقلة.. أرسنال ومانشستر يونايتد وأبطال إفريقيا تين هاج يجيب.. كيف سيعامل اللاعبين الكبار في مانشستر يونايتد أثلتيك: ماجواير احتياطي أمام أرسنال