تشكيل مانشستر سيتي - عودة دياز لقيادة الدفاع لمواجهة واتفورد

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة واتفورد بعد قليل.

ويلعب مانشستر سيتي مع واتفورد على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد روبن دياز للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي

الحارس: إيدرسون مورايس

الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - إيمريك لابورت - زينشينكو

الوسط: رودري - فيرناندينيو - كيفن دي بورين

الهجوم: رحيم ستيلرنج - جابرييل جيسوس - جاك جريليش

ويحتنل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.