تقارير: روديجير يرفض التجديد لـ تشيلسي ويقترب من ريال مدريد

السبت، 23 أبريل 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

تشيلسي - ريال مدريد - روديجير

رفض أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي عرضا من ناديه لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما ذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية في تقرير لها اليوم السبت فإن المدافع الألماني رفض عرضا مقابل 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من تشيلسي للبقاء مع النادي.

فيما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن ريال مدريد يقترب من ضم اللاعب صاحب الـ29 عاما.

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وانضم روديجير إلى تشيلسي قادما من روما في عام 2017.

وخاض روديجير مع تشيلسي 196 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع سبعة آخرين.

وتوج روديجير مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

روديجير تشيلسي ريال مدريد
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