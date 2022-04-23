كرة يد – بعد الفوز بالكأس.. علي زين يتوج بالدوري الإسباني مع برشلونة

توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة اليد رسميا اليوم السبت قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

وفاز برشلونة اليوم على منافسه هلفيتيا أنايتاسونا بنتيجة 35-34 ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

وبذلك وصل برشلونة للنقطة رقم 50 له ويبتعد عن ملاحقه بيداسوا ايرون بفارق 14 نقطة كاملة وهو ما يجعل من المستحيل اللحاق به ليظفر بلقب الدوري.

وأصبح ذلك اللقب هو رقم 29 للفريق الكتالوني في تاريخه والـ12 له على التوالي.

وكان برشلونة توج قبل عدة أسابيع بلقب الكأس للمرة 26 في تاريخه كذلك.

وبذلك يكون علي زين نجم منتخب مصر وبرشلونة حصد الثنائية خلال الموسم الجاري مع البلوجرانا.