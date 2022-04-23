سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

السبت، 23 أبريل 2022 - 14:07

كتب : FilGoal

إبراهيم توريه بيراميدز X مازيمبي

أجرت بعثة نادي بيراميدز مسحة طبية لتحليل فيروس كورونا قبل مواجهة مازيمبي في كأس الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز مع مازيمبي غدا السبت على ملعب الأخير في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت بعثة بيرمايز بالكامل سلبية بعد المسحة التي أجرتها صباح اليوم.

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ويترأس بعثة بيراميدز ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدف أو أكثر للصعود لدور قبل النهائي.

ويلعب الفائز من المباراة غي نصف النهائي مع المتأهل من مباراة المصري ونهضة بركان.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب برج العرب في مصر.

بيراميدز مازيمبي كأس الكونفدرالية الإفريقية
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