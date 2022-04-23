رشيد الطاوسي: إقصاء مر.. وهذا ما تمنيت حدوثه ضد الأهلي

وصف رشيد الطاوسي المدير الفني للرجاء الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي بالمر.

وتعادل الأهلي صباح اليوم مع الرجاء في مركب محمد الخامس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله ليحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي بفضل التفوق في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث رشيد الطاوسي في مؤتمر صحفي تلى المباراة قائلا: "إقصاء مر هذا حقيقي".

وواصل "لم نحسن استغلال الفرص التي أتيحت لنا خاصة في لقاء الذهاب في القاهرة قبل أسبوع".

وأكمل "مباريات دوري الأبطال تحكمها جزئيات بسيطة وأبرزها مختلف التجارب والخبرات المتراكمة".

وعن أكثر ما جعله يشعر بالحزن قال: "هو الجمهور فقد كنت أريد إسعادهم، وتمنيت أن ننهي الشوط الأول متقدمين في النتيجة لكن الأهلي أدرك التعادل في وقت صعب".

وأكمل "واجهنا فريقا قويا أجبرنا على التراجع لخط الوسط بعد تقدمنا في النتيجة ولكننا تحسنا في الشوط الثاني ونتحس على الفرص التي أهدرناها خاصة تلك التي أتيحت لنا في الدقيقة الأخيرة".

وأتم الطاوسي حديثه "علينا إغلاق تلك الصفحة والاستعداد للمستقبل لأننا نملك لاعبين شباب ينتظرهم مستقبل كبير".