تشكيل الدوري الإنجليزي - النني أساسي مجددا مع أرسنال.. وعودة رونالدو لـ يونايتد

السبت، 23 أبريل 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - مانشستر يونايتد

أعلن كل من ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ورالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

وجاء محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال للمرة الثانية على التوالي مع استمرار غياب أليكساندر لاكازيت عن التشكيل.

بينما عاد كريستيانو رونالدو لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام ليفربول بعد وفاة مولوده.

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وجاء تشكيل أرسنال كالآتي

الحارس: أرون رامسديل

الدفاع: سيدريك سواريس - بن وايت - جابرييل - نونو تافاريس

الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - سميث رو

الهجوم: إيدي نيكيتياه

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي

الحارس: دافيد دي خيا

الدفاع: دييجو دالوت - فيكتور لينديلوف - رافاييل فاران - أليكس تيليس

الوسط: سكوت مكتومناي - نيمانيا ماتيتش - أنتوني إيلانجا - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 57 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.

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