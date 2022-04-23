إنجاز لم يتحقق منذ عهد جوزيه.. أبرز أرقام مباراة الرجاء والأهلي

تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة انتهت بالتعادل مع الرجاء بهدف لكل فريق على ملعب مركب محمد الخامس.

مباراة شهدت تسجيل محمد عبد المنعم لهدفه الأول بقميص الأهلي خلال مباراته رقم 11 مع الفريق.

الأهلي حقق رقما ابتعد برقمه القياسي كأكثر فريق تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ بتأهله للمرة الـ 18.

تأهل الأهلي لدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة منذ عهد مانويل جوزيه الذي تأهل في أربع مرات متتالية أعوام 2005، 2006، 2007، 2008.

حافظ بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على سجله الخالي من الهزائم في المباريات الإقصائية منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

الرجاء استقبل الهدف الأول على ملعبه في البطولات الإفريقية بعدما حافظ عليها لمدة 11 مباراة، بعد هدف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في مرماه عام 2020.

الأهلي حقق فوزه السادس تاريخيا على الرجاء في مباراة الذهاب مقابل فوز الرجاء في مناسبتين، بينما تحقق التعادل للمرة الثالثة بين الفريقين.

نصف النهائي

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في دور نصف النهائي بعدما تأهل الأخير على حساب الترجي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب الأهلي we السلام أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب 8 يوليو في الجزائر أحد يومي 13 أو 14 مايو.