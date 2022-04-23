بعثة الأهلي تصل مصر قادمة من المغرب

وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم السبت بعثة النادي الأهلي قادمة من المغرب عقب اجتياز عقبة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي صباح اليوم مع الرجاء في مركب محمد الخامس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله ليحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي بفضل التفوق في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.

وفور نهاية المباراة توجه أعضاء البعثة إلى المطار لاستقلال الطائرة والعودة إلى مصر.

وضرب الأهلي موعدا بذلك في نصف النهائي مع وفاق سطيف الجزائري الذي تغلب على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي.

وأصبح ذلك التأهل لنصف النهائي هو الثالث على التوالي للأهلي في البطولة التي يحمل لقبها في آخر موسمين.

وتوج الأهلي باللقب القاري الأبرز 10 مرات من قبل في تاريخه.