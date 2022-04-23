مهاجم وفاق سطيف لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ نعرف أن الإياب سيكون في الجزائر.. ولكن

قال رياض بن عياد مهاجم وفاق سطيف الجزائري إن مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لن تكون سهلة على أي منهما.

وتأهل وفاق سطيف لنصف نهائي دوري الأبطال بفضل فوزه على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي.

فيما انتصر الأهلي على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

وتحدث رياض بن عياد لـFilGoal.com قائلا: "مباراة الأهلي لن تكون سهلة، فهي مباراة قوية وبين أشقاء وأخوة".

وشدد "والفريق الذي سيحضر لها جيدا سينجح في التأهل".

وعن خوض مباراة الإياب في الجزائر قال مهاجم وفاق سطيف: "نعلم أن مباراة الإياب ستكون في الجزائر لكن سنلعب بكل ما لدينا في مباراتي الذهاب والاياب".

يذكر أن بن عياد هو من صنع هدف انتصار فريقه ضد الترجي في ملعب رادس.

وستكون مباراة الذهاب في نصف النهائي أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل في مصر على استاد الأهلي WE السلام.

أما مباراة الإياب في ملعب 8 يوليو بالجزائر، فسيكون أحد يومي 13 أو 14 مايو.