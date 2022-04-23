علي لطفي: الحضور الجماهيري لم يؤثر علينا.. واللقب لن يخرج من الأهلي

شدد علي لطفي حارس مرمى الأهلي على أن لاعبو فريقه قد أظهروا شخصية كبيرة خلال مباراة الرجاء وأمام العدد الكبير من المشجعين الذين حضروا في المدرجات.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الرجاء بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في إياب نصف دور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال لطفي في تصريحات عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "أشكر جميع اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية اليوم، ومن قبل أن نسافر إلى المغرب ونحن متعاهدون على أنه لا بديل لنا عن الصعود".

واستمر "قدمنا أداء جيدا أمام عدد كبير جدا من الجماهير وتمكنا من الحصول على ما نريده من المباراة والتأهل للدور المقبل".

وتابع "شخصية لاعبي الأهلي معروفة للجميع، تحدثنا مع بعضنا البعض وقلنا بأن المباراة ستكون في الملعب فقط وليس في المدرجات لذلك فإن الحضور الجماهيري لن يؤثر علينا في أي شيء، وركزنا فقط على تنفيذ ما طلبه المدرب وتمكنا من إظهار شخصيتنا في الملعب".

وأردف "محمد الشنواي قدم أداء رائعا اليوم كقائد للفريق في الملعب وتعامل مع جميع الكرات التي وصلته بشكل صحيح وأنقذ أكثر من فرصة كان من الممكن أن تغير شكل المباراة".

وأضاف "الحمدلله على المكسب والأداء ولكن هذه هي البداية فقط وتعاهدنا على وصولنا للمباراة النهائية".

وأردف "حصلنا على اللقب في آخر مناسبتين لذلك فإن جميع الفرق تفكر في ضرورة فوزهم باللقب لأنهم لا يريدون أن يفوز الأهلي باللقب لثالث مرة على التوالي، ولكننا تعاهدنا على تحقيق ذلك الإنجاز الذي لم يتحقق في التاريخ من قبل لإسعاد مشجعو الأهلي، واللقب لن يخرج من الأهلي".

وسيلعب الأهلي في دور نصف النهائي مع وفاق سطيف الجزائري الذي تأهل على حساب الترجي التونسي.