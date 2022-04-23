حسين الشحات: التأهل أمام الرجاء سنبني عليه كثيرا للمستقبل

قال حسين الشحات لاعب الأهلي إن عبور عقبة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا سيجعل فريقه يستغل الأمر ليبني عليه الكثير من الأشياء للمستقبل.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وتعادل الأهلي صباح اليوم السبت مع الرجاء في مركب محمد الخامس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله ليحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي بفضل التفوق في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.

وقال حسين الشحات عبر صفحة الأهلي الرسمية عبر موقع "فيسبوك" عقب المباراة: "سأقولها دائما كل لاعبي الأهلي رجال ويلعبون تحت الضغط".

وواصل "وأبارك لجماهير الأهلي على ثقته المستمرة في اللاعبين وأوعدكم أن يكون اللقب الـ11 في الأهلي".

وأكمل الشحات حديثه "قلت إننا سنتأهل من المغرب لثقتي في كل اللاعبين".

وأردف "والكل كان يشعر بقدرتنا على التأهل أمام فريق كبير بحجم الرجاء لكننا نلعب بشخصية الأهلي وأننا أتينا إلى المغرب للفوز والقادم أفضل".

وأتم "هذا الفوز سنبني عليه الكثير من الأشياء منها التتويج باللقب لإسعاد الجماهير ونبني كذلك أننا نريد الاستمرار بقوة ونحصد لقب الدوري".

وضرب الأهلي موعدا بذلك في نصف النهائي مع وفاق سطيف الجزائري الذي تغلب على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي.