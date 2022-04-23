مواعيد مباريات السبت 23-4-2022 والقنوات الناقلة.. أرسنال ومانشستر يونايتد وأبطال إفريقيا

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية مع استكمال إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي تمام الواحدة والنصف ظهرا سيواجه أرسنال منافسه مانشستر يونايتد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي تمام الرابعة مساء وعبر القناة ذاتها سيواجه مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل.

وأيضا عبر ذات القناة وفي تمام السادسة والنصف مساء سيلتقي برينتفورد مع توتنام.

كما يواجه إنتر ميلان منافسه روما في تمام السادسة مساء في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وتنقل المباراة عبر حساب الدوري الإيطالي بموقع "يوتيوب".

ويلتقي باريس سان جيرمان مع لانس في الجولة 34 من الدوري الفرنسي في تمام التاسعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويواجه بايرن ميونيخ منافسه بروسيا دورتموند في الجولة 31 من الدوري الألماني ولكنها غير مذاعة.

وفي تمام السادسة مساء سيواجه ماميلودي صنداونز منافسه بترو أتليتكو في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وعبر القناة ذاتها وفي الساعة 11:59 مساء سيواجه الوداد منافسه شباب بلوزداد.

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