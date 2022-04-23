الشناوي: لهذا كان من الجيد أننا لم نفز بنتيجة كبيرة في الذهاب

أبدى محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي بالتعادل إيابا بهدف لكل فريق.

وقال الشناوي في تصريحاته لصفحة الأهلي الرسمية عبر "فيسبوك": "أهنئ اللاعبين والإدارة والجهاز الفني على التأهل. صعدنا وهذه صفحة تم إغلاقها واللاعبون يعلمون ذلك جيدا".

وأضاف "كنا نواجه فريقا محترما وجمهوره المحترم استقبلنا أحسن استقبال. نفرح اليوم ونغلق الصفحة ونركز في القادم".

وأوضح "اللاعبون الكبار يمنحون خبرتهم للأصغر سنا، ونحن جميعا نكتسب الخبرات من مباراة لأخرى".

وتابع "اللاعبون يعلمون أهمية بطولة دوري أبطال إفريقيا للجماهير".

وواصل الشناوي "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، والحمد لله أننا لم نفز بنتيجة كبيرة في الذهاب كي يركز الجميع. صحيح أننا غاب عنا التوفيق في تلك المباراة، ولكن إذا فزنا بنتيجة كبيرة كان من الممكن أن نفقد تركيزنا فنتعرض لنتيجة سيئة".

واختتم "يجب أن نحترم أي فريق نواجهه ونمنحه قدره الكافي من الاهتمام، بالقدوم مبكرا والتدرب والتعود على الأجواء سواء كنا نواجه فريقا كبيرا أو صغيرا، لأننا إن لم نفعل ذلك سنخسر".