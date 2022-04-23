بانون: مباراة بإحساس مختلف.. وأتمنى أن يتفهم جمهور الأهلي الأمر

شغر بدر بانون مدافع الأهلي مباراة الرجاء بـ "بإحساس مختلف" عندما شاهد فريقه الحالي يواجه فريقه السابق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب الرجاء بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وقال بدر بانون عبر صفحة الأهلي الرسمية: "مبروك لجماهير الأهلي مباراة كانت صعبة بين فريقين كبيرين، ونعدهم باللقب هذا الموسم".

وأضاف عقب نهاية المباراة "أردت المشاركة في اللقاء وكانت مباراة بإحساس مختلف بين فريقي الأم وفريقي الحالي الذي أقدر جماهيره، وأتمنى أن يكون جمهور الأهلي متفهم الأمر والأهم التأهل".

وأوضح "أصعب وقت؟ آخر 10 دقائق كان وقتا صعبا على النادي، لكن الفريق امتلك الخبرات وتعادلنا وهي نتيجة التي ساعدتنا على التأهل".

وواصل عن استقبال جمهور الرجاء له "هذا حب بيني وبين النادي وجماهيره، كبرت في هذا النادي وجماهير النادي تقدرني مثلما يقدر جماهير الأهلي لاعبيه، وهذا ما جعل الجمهور يحبني".

وأتم "لا أحد خذل الأهلي اليوم، الكل قاتل على الفوز، لا نتحدث عن الدفاع فقط، بل الجميع حتى في الضربات الثابتة التي تأهلنا بسببها كان الكل في كامل تركيزه".

وغاب بانون عن الأهلي منذ بداية العام الجاري بسبب تأثير مضاعفات فيروس كورونا على القلب.

الأهلي وضع قدمه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 18 في تاريخه كرقم قياسي في تاريخ البطولة، وللمرة الثالثة على التوالي.

الأهلي سيواجه وفاق سطيف في نصف نهائي المسابقة، بعدما تفوق الفريق الجزائري على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.