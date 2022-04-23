عبد المنعم بعد هدف التأهل: لاعبو الأهلي يظهرون في هذه المواقف

أبدى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي سعادته بالتعادل مع الرجاء المغربي بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يعني تأهل الفريق الأحمر إلى الدور التالي.

وتأهل الأهلي بمجموع المباراتين 3-2، حيث فاز ذهابا في القاهرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الإياب تقدم الرجاء مبكرا بهدف فابريس نجوما في الدقيقة 5، قبل أن يتمكن محمد عبد المنعم من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44 بضربة رأس من ركنية.

وقال عبد المنعم في تصريحاته عبر صفحة الأهلي الرسمية على "فيسبوك": "الحمد لله على التأهل وسط جماهير الرجاء الكبيرة وأمام فريق محترم".

وأضاف "أشكر اللاعبين الذين كانوا رجالا. تمكننا من الحصول على ما نريده. تعادل يكفي للتأهل وبإذن الله سنركز في القادم لتصبح البطولة من نصيبنا".

وأوضح "نحن النادي الأهلي. نخوض كل مبارياتنا تحت ضغط وبهذا النمط. كل فرق إفريقيا قوية ولاعبو الأهلي يظهرون في هذه المواقف".

واختتم "أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإدارة وأهدي التأهل للجماهير التي تساندنا دائما وأطلب منهم الاستمرار في دعمنا خلال الفترة المقبلة لتحقيق البطولات".

وتأهل الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد اجتياز الأخير للترجي التونسي.