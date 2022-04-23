صلاح محسن: نحن معتادين على هذه الأجواء.. وعبد القادر: حاولنا التعامل بإيجابية مع ضغط جمهور الرجاء

السبت، 23 أبريل 2022 - 02:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - أحمد عبد القادر

أبدى صلاح محسن مهاجم الأهلي سعادته بالمشاركة بعد طول غياب في تعادل الأهلي مع الرجاء المغربي بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي بمجموع المباراتين 3-2، حيث فاز ذهابا في القاهرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال محسن في تصريحاته عبر صفحة الأهلي الرسمية على "فيسبوك": "أسعدنا جمهور الأهلي كما تعودنا. اللاعبون جميعا رجال".

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وأضاف "أقول لجمهور الأهلي ألا يقلقوا فهم دائما يساندون الفريق ونحن على قدر المسؤولية ومعتادين على هذه الأجواء".

وغاب صلاح محسن منذ 13 يناير الماضي، حين أصيب في مواجهة الجونة ضمن منافسات كأس الرابطة.

في الإطار ذاته قال أحمد عبد القادر: "الحمد لله على الفوز بعد أداء رجولي من جميع اللاعبين سواء من بدأوا أو أتوا كبدلاء وحاولوا المساعدة".

وأضاف "تعداد جمهور الرجاء كبير للغاية ولكننا حاولنا التعامل مع هذا الأمر بإيجابية، ولو سجلنا ركلة الجزاء كنا سنتقدم".

وأوضح "واجهنا بعض الصعوبات في ربع الساعة الأخير حين حاولوا الضغط علينا وكنا نلعب على المرتدات، ولكن الحمد لله مرت الأمور بسلام".

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها علي معلول ولكن تصدى لها الحارس أنس الزنيتي.

بذلك يتأهل الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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