الأهلي العالمي.. النسر يحلق من الدار البيضاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حلق نسر الأهلي عاليا من سماء الدار البيضاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواصل حملة الدفاع عن لقبه على حساب الرجاء المغربي.

الأهلي فاز ذهابا 2-1 وفي مركب محمد الخامس تعادل بنتيجة 1-1 وحصد بطاقة التأهل على الرجاء الذي يُعرف بـ "العالمي" بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

تقدم الرجاء أولا عن طريق: فابريس نجوما وسجل هدف الأهلي: محمد عبد المنعم.

الأهلي وضع قدمه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 18 في تاريخه كرقم قياسي في تاريخ البطولة، وللمرة الثالثة على التوالي.

الأهلي سيواجه وفاق سطيف في نصف نهائي المسابقة، بعدما تفوق الفريق الجزائري على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

التشكيل

بدأ علي معلول كظهير أيسر أساسي عقب تعافيه من الإصابة، فيما قاد طاهر محمد طاهر الهجوم بجانب بيرسي تاو، وحسين الشحات.

بينما تواجد محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" على مقاعد البدلاء.

في المقابل أجرى رشيد الطاوسي مدرب الرجاء المغربي تغييرين في تشكيل الفريق بخروج أسامة سوكحان ودخول فابريس لوامبا نجوما في خط الوسط، كما غاب مروان الهدهودي بسبب الإيقاف، وحل بدلا منه عبد الجليل جبيرة.

ما قبل المباراة

امتلئ مركب محمد الخامس عن آخره بجماهير الرجاء المغربي، ووصف موقع "هسبورت" المغربي دخول الجماهير للمدرجات بـ "فوضى كبيرة".

ملعب محمد الخامس كامل العدد قبل ساعة من انطلاق لقاء الأهلي والرجاء#في_إفريقيا 🏟📸 pic.twitter.com/ddfsihDSOR — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2022

وظهرت اللقطات حالة واسعة من التدافع والتزاحم وصعوبة في دخول الجماهير إلى المدرجات.

فيما اقتحم بعض من المشجعين أرضية الملعب قبل وصول بعثة الأهلي لأرض الملعب.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "بعثة الأهلي تنتظر الوصول لملعب المباراة من أجل تقييم الموقف".

أجرى لاعبو الأهلي الإحماء، وسط تطاير بعض المقذوفات ومحاولة مضايقة لاعبي الفريق بالليزر.

لاعبو الأهلي يتفقدون ملعب محمد الخامس قبل إجراء عملية الإحماء#في_إفريقيا pic.twitter.com/ylGh8YdnTO — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2022

بعض المقذوفات من جماهير الرجاء تطال لاعبي الأهلي أثناء تفقد أرض الملعب قبل عملية الإحماء 📸 pic.twitter.com/mmcpXVn7jU — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2022

وصف المباراة

استغل لاعبو الرجاء الدفعة الجماهيرية بأفضل طريقة ممكنة، في الدقيقة الرابعة فقد أليو ديانج استحواذه على الكرة أمام منطقة الجزاء لتصل إلى الجهة اليسرى، فأرسل محسن متولي كرة عرضية على القائم الثاني أودعها فابريس نجوما برأسية بعدما ارتقى أعلى من الجميع في شباك محمد الشناوي.

خطأ من ديانج استغله لاعبو الرجاء وعرضية محسن متولي تابعها فابريس نجوما برأسية في شباك الشناوي. #في_إفريقيا pic.twitter.com/kmrkdWUCLy — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2022

ديانج كاد أن يرد بشكل سريع للغاية، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر من الجهة اليسرى، لكن رأسية المالي مرت أعلى من العارضة مهدرا التعادل في الدقيقة السابعة.

وهدد حميد أحداد مرمى الشناوي بتسديدة مرت بجوار القائم دون خطورة على مرمى الأهلي في الدقيقة الثامنة.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 11 عقب عرقلة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، الحكم السنغالي ماجيت نداي عاد لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الركلة، واحتسب ركلة جزاء للأهلي.

انبرى التونسي علي معلول أمام الحارس أنس الزينتي وجها لوجه في الدقيقة 17، لكن الحارس المغربي تألق وتصدى لركلة جزاء ظهير الأهلي.

ركلة جزاء ثانية يتصدى لها الزينتي من الأهلي في ربع نهائي النسخة الجارية من أصل 3 عقب ركلتي مباراة الذهاب.

ركلة الجزاء الضائعة للأهلي في الدقيقة 17 بعد تصدي أنس الزنيتي حارس الرجاء.#في_إفريقيا pic.twitter.com/sJFATJQkg4 — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2022

حاول الأهلي تهديد مرمى أصحاب الأرض، فسدد الشحات كرة أرضية تصدى لها الحارس في الدقيقة 22، ثم منع الزينتي على مرتين تصويبة قوية من عمرو السولية في الدقيقة 27.

الدقائق التالية عرفت انحسار اللعب في وسط الملعب مع تراجع لاعبي الرجاء للحفاظ على التقدم لكن دون خطورة على مرمى الحارسين.

في الدقيقة 44، تحصل الأهلي على ركنية، أرسل علي معلول على الزاوية القريبة أودعها محمد عبد المنعم برأسية في الشباك.

هدف هو الأول لعبد المنعم بقميص الأهلي منذ انضمامه عائدا من الإعارة بصفوف فيوتشر.

احتفال محمد عبد المنعم بهدفه في شباك الرجاء👈😃👉#في_إفريقيا pic.twitter.com/QTipEIZPvP — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2022

ولأول مرة يستقبل الرجاء هدفا في البطولات الإفريقية بعدما حافظ عليها في 11 مباراة متتالية منذ هدف أشرف بنشرقي جناح الزمالك في نصف نهائي نسخة 2020.

حاول لاعبو الرجاء في الوقت بدلا من الضائع أن يعودوا مرة أخرى في النتيجة لكن رأسية إلياس الحداد لم تهدد مرمى الشناوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، نتيجة في صالح الأهلي.

الشوط الثاني

بحث الرجاء مع بداية الشوط الثاني عن هدف مبكر.

وعلى عكس سيطرة أصحاب الأرض، كاد بيرسي تاو أن يسجل، تلقى بينية من الشحات للجنوب إفريقي الذي انفرد وراوغ الحارس ومن ثم سدد كرة ضعيفة شتتها المدافع بسهولة في الدقيقة 50.

بيرسي تاو أهدر انفرادا تاما بعد تمريرة من الشحات ❌#في_إفريقيا pic.twitter.com/4zT0wQ6WXl — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2022

فابريس نجوما سدد كرة قوية علت العارضة دون خطورة على الشناوي في الدقيقة 54، وعقب دقيقتين أجرى موسيماني أول تغييراته بمشاركة حسين الشحات بدلا من أيمن أشرف.

في الدقيقة 59 تلقى ياسر إبراهيم بطاقة صفراء عقب ارتكاب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

وعقب 5 دقائق لُعبت ركنية سريعا للرجاء، وسدد محسن متولي غير المراقب تسديدة أرضية تصدى لها الشناوي.

في الدقيقة 67 أشهر نداي بطاقة صفراء في وجه محمد عبد المنعم بداعي الاعتراض.

وقبل 17 دقيقة من نهاية اللقاء، أجرى موسيماني تغييرين بمشاركة محمد شريف وأحمد حمدي عبد القادر بدلا من طاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم.

في الدقيقة 74 أضاء جماهير الرجاء مركب محمد الخامس، إحياءً لذكرى شهداء الأهلي.

جماهير الرجاء أضاءت ملعب محمد الخامس بالكامل في الدقيقة الـ72 🕯️ مشهد أكثر من رائع👏 pic.twitter.com/c33txjD3av — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2022

وفي الدقيقة 81 عاد صلاح للمشاركة لأول مرة منذ يناير الماضي عقب تعافيه من الإصابة وحل بديلا لبيرسي تاو.

وتألق الشناوي في التصدي لكرة صاروخية من زكريا الهبطي أبعدها الحارس بأطراف إصابعه لركنية في الدقيقة 83.

سقط الشناوي على أرضية الملعب وطالب تدخل الطاقم الطبي لعلاجه.

نفذت الركنية وسددها أحداد بمقصية في الدقيقة 86 مرت بعيدة عن مرمى الشناوي.

في الدقيقة التالية لم يستغل محمد شريف خطأ دفاعي فادح وسدد كرة قوية بدلا من أن يمرر لأحمد عبد القادر غير المراقب.

الحكم احتسب 6 دقائق وقتا بدلا من الضائع.

محمد شريف انفرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع وفضل أن يمرر لأحمد حمدي عبد القادر لكن كرته أبعدها حركاس برأسه واستطاع أن يشتت الكرة من على خط المرمى قبل أن تنهي المباراة.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، أخطا محمد هاني في التشتيت حاول محمد زريدة أن يستغلها لكن الشناوي كان في الموعد، محافظا على النتيجة التي أهلّت الأهلي للمربع الذهبي.