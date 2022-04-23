دوري أبطال إفريقيا - إلى نصف النهائي في طريق الأهلي.. وفاق سطيف يتخطى الترجي من رادس

السبت، 23 أبريل 2022 - 01:03

كتب : FilGoal

وفاق سطيف

تأهل نادي وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي، وفي انتظار الفائز بين الأهلي والرجاء البيضاوي.

وفاز وفاق سطيف على الترجي بهدف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليسجل التأهل الرابع للفريق الجزائري إلى نصف النهائي تاريخيا.

وبتلك النتيجة، فاز وفاق سطيف بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين، بعد التعادل ذهابا في الجزائر سلبيا.

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سجل عبد المؤمن جابو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ21 من عمر اللقاء.

ويلتقي وفاق سطيف في نصف النهائي مع المتأهل بين الأهلي والرجاء. المباراة الجارية حاليا وانتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة تؤهل الأهلي بمجموع المباراتين.

التشكيل

راضي الجعايدي مدرب الترجي بدأ المباراة بـ محمد علي بن حمودة في الهجوم، بجانب حمدو الهوني، وأنايو إيوالا.

وفي الجهة الأخرى، اختار نبيل الكوكي بداية المباراة بـ رياض بن عياد، وعبد المؤمن جابو في هجوم وفاق سطيف.

وصف المباراة

الترجي بدأ المباراة ضاغطا من أجل التقدم. تصويبة أولى للترجي من الهوني في الدقيقة الثانية، يتصدى لها الحارس سفيان خيدايريا بصعوبة.

واستمر ضغط الترجي في الدقيقة الرابعة. عرضية قابلها بن حمودة برأسية بجانب المرمى.

بن حمودة نفسه هدد برأسية جديدة في الدقيقة الـ15 من ركنية بجانب المرمى.

المد الجزائري

إلى هنا بدأ المد الجزائري. فرصة أولى في الدقيقة الـ19 بعد عرضية من رياض بن عياد قابلها أحمد كندوسي برأسية فوق المرمى من على حدود الست ياردات.

وفي الدقيقة الـ20 جاء الهدف الأول. تمريرة رائعة من رياض بن عياد، وعبد المؤمن جابو يراوغ الحارس ويسجل في المرمى الخالي.

الوفاق حاول مجددا في الدقيقة الـ17 وكاد يسجل الثاني. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها بن رياض برأسية بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

سفيان خيدايريا بدأ مسيرة تألق رائعة في الشوط الثاني. رأسية من بن حمودة في الدقيقة الـ54 تصدى لها خيدايريا بشكل رائع.

وفي الدقيقة الـ57 تألق سفيان خيدايريا مجددا. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها حمدو هوني بتصويبة تصدى لها الحارس.

وعكس الضغط، سجل الترجي التعادل في الدقيقة الـ66 عن طريق أنايو إيولا، ولكن من وضعية التسلل ليلغى الهدف.

ووقف الحظ أمام الترجي كذلك. غيلان الشعلالي توغل في الدقيقة الـ68 وسدد بقوة، لكن القائم الأيمن منع التعادل.

ومجددا كاد الشعلالي يسجل التعادل في الدقيقة الـ78 بعدما اخترق وسدد بجانب القائم.

سفيان خيدايريا تألق مجددا في الدقيقة الـ89 بعد تصويبة صاروخية، تصدى لها ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز وفاق سطيف بهدف والتأهل إلى نصف النهائي.

التأهل هو الرابع لـ وفاق سطيف تاريخيا إلى نصف النهائي، وفي انتظار المتأهل بين الأهلي والرجاء البيضاوي في نصف النهائي الآخر.

دوري أبطال إفريقيا الترجي وفاق سطيف
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