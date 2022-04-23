الأول في مسيرته.. عبد المنعم يهز شباك الرجاء لأول مرة منذ هدف بنشرقي

السبت، 23 أبريل 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - محمد عبد المنعم

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الرجاء محمد عبد المنعم
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