الأول في مسيرته.. عبد المنعم يهز شباك الرجاء لأول مرة منذ هدف بنشرقي

دوري أبطال إفريقيا - إلى نصف النهائي في طريق الأهلي.. وفاق سطيف يتخطى الترجي من رادس

انتهت في إفريقيا – الترجي (0)-(1) وفاق سطيف.. الفريق الجزائري إلى نصف النهائي

تشكيل الرجاء - أحداد يقود الهجوم أمام الأهلي.. وتغييران على تشكيل الذهاب

تشكيل الأهلي – معلول أساسي.. وطاهر يبدأ أمام الرجاء

مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر الوصول للملعب لتقييم الموقف قبل لقاء الرجاء

تقرير: "تنظيم كارثي".. فوضى عارمة في دخول جماهير الرجاء لمواجهة الأهلي

مباشر في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. المدافع يشتت من على الخط

شباك الرجاء لم تهتز في ملعبه قاريا منذ هدف بنشرقي.. هل يكسر الأهلي رقمه؟