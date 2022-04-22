انتهت في إفريقيا – الترجي (0)-(1) وفاق سطيف.. الفريق الجزائري إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز وتأهل وفاق سطيف إلى نصف النهائي.

ق. 89 تصويبة صاروخية يتصدى لها سفيان.

ق. 78 غيلان الشعلالي يخترق منطقة الجزاء وينفرد ويسدد بجانب المرمى.

ق. 68 أوووه القائم الأيمن يمنع تصويبة غيلان الشعلالي والكرة تسير على الخط وتخرج لخارج الملعب.

ق. 66 الترجي يسجل التعادل عن طريق أنايو إيوالا ولكن يلغى للتسلل.

ق. 57 سفيان يتألق مجددا. عرضية قابلها الهوني بلمسى تألق سفيان في إبعادها.

ق. 54 أوووه عرضية قابلها بن حمودة برأسية وسفيان خيداريا يتألق بتصد رائع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 فرصة جديدة للوفاق. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها بن رياض برأسية بعيدة عن المرمى.

ق. 20 جووووول أوووول. تمريرة رائعة من رياض بن عياد، وعبد المؤمن جابو يراوغ الحارس ويسجل في المرمى الخالي.

ق. 19 فرصة للوفاق. عرضية من رياض بن عياد قابلها أحمد كندوسي برأسية فوق المرمى من على حدود الست ياردات.

ق. 15 ركنية للترجي قابلها بن حمودة برأسية بجانب المرمى.

ق. 4 فرصة للترجي. عرضية قابلها بن حمودة برأسية بجانب المرمى.

ق. 2 تصويبة أولى للترجي يتصدى لها الحارس بصعوبة.

بداية اللقاء