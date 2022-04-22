تشكيل الرجاء - أحداد يقود الهجوم أمام الأهلي.. وتغييران على تشكيل الذهاب

أعلن رشيد الطاوسي مدرب الرجاء المغربي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي على مركب محمد الخامس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد التشكيل خروج أسامة سوكحان ودخول فابريس لوامبا نجوما في خط الوسط، كما يغيب مروان الهدهودي بسبب الإيقاف، ويحل بدلا منه عبد الجليل جبيرة.

وتعرض الهدهودي للطرد في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد على استاد الأهلي WE السلام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: جمال حركاس - إلياس حداد - عبد الإله مدكور - عبد الجليل جبيرة

خط الوسط: بدر بلوحروز - فابريس لوامبا نجوما - محمد المكعزي - محمد زريدا- محسن متولي

خط الهجوم: حميد أحداد

وفاز الأهلي بهدفي عمرو السولية وحسين الشحات، مقابل هدف وحيد سجله محمد زريدا.

ويبحث الرجاء عن الفوز بهدف نظيف وفقا لقاعدة الهدف خارج الأرض، أو الفوز بفارق هدفين، بينما يطمح الأهلي لتفادي الخسارة والتسجيل في مركب محمد الخامس من أجل التأهل.