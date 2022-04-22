تشكيل الأهلي – معلول أساسي.. وطاهر يبدأ أمام الرجاء

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الأول في شباك الإسماعيلي - علي معلول

عاد علي معلول لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الرجاء بعد شفاءه من الإصابة، فيما يقود طاهر محمد طاهر الهجوم بدلا من محمد شريف.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء بعد قليل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد البدء بـ علي معلول كظهير أيسر أساسي، فيما يقود طاهر محمد طاهر الهجوم بجانب بيرسي تاو، وحسين الشحات.

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ويبدأ محمد هاني كظهير أيمن، فيما يتواجد محمد شريف على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر.

وكان الأهلي قد فاز على الرجاء ذهابا بهدفين مقابل هدف في القاهرنة، ويحتاج للتعادل فقط من أجل التأهل للدور التالي.

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