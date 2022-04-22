مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر الوصول للملعب لتقييم الموقف قبل لقاء الرجاء

تنتظر بعثة النادي الأهلي الوصول لـ مركب محمد الخامس ملعب المباراة عقب اقتحام بعض من مشجعي الرجاء للقاء الفريقين بعد ساعة ونصف من الأهلي.

وشهدت أبواب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء فوضى كبيرة في دخول جماهير الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "بعثة الأهلي تنتظر الوصول لملعب المباراة من أجل تقييم الموقف".

وأوضح "وذلك قبل التقدم لـ كاف لاتخاذ أي إجراء حيال اقتحام بعض مشجعي الرجاء لأرض الملعب قبل اللقاء".

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي، فإن أصابع الاتهام موجهة لشركة "كازا إيفنت" المسؤولة عن التنظيم في حالة الارتباك السائدة أمام أبواب الملعب قبل مواجهة الفريق البيضاوي ضد الأحمر المصري.

وتظهر اللقطات حالة واسعة من التدافع والتزاحم وصعوبة في دخول الجماهير إلى المدرجات. (طالع التفاصيل)

تابع لحظة بلحظة ما يحدث قبل انطلاق المباراة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

الأهلي تفوق ذهابا بنتيجة 2-1، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل حصد بطاقة التأهل.

فيما فوز الرجاء بفارق هدف أو أكثر يعني تأهل الفريق البيضاوي للمربع الذهبي.

الفائز من المباراة سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

تبدأ المباراة في الثانية عشر صباح السبت على مركب الخامس في الدار البيضاء.