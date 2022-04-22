تقرير: "تنظيم كارثي".. فوضى عارمة في دخول جماهير الرجاء لمواجهة الأهلي

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

شهدت أبواب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء فوضى كبيرة في دخول جماهير الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي، فإن أصابع الاتهام موجهة لشركة "كازا إيفنت" المسؤولة عن التنظيم في حالة الارتباك السائدة أمام أبواب الملعب قبل مواجهة الفريق البيضاوي ضد الأحمر المصري.

وتظهر اللقطات حالة واسعة من التدافع والتزاحم وصعوبة في دخول الجماهير إلى المدرجات.

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جاء ذلك بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من الجماهير المغربية لمساندة الرجاء في هذه المباراة الحاسمة.

تنظيم كارثي وفوضى واختناق.. تدبير سيء يصاحب ولوج جمهور الرجاء لملعب محمد الخامس

ونشر الصحفي المغربي حمزة حشلاف مقطع فيديو لهذه الواقعة معلقا عليه: "ما حدث أمام مركب محمد الخامس جريمة إزاء أمن المشجعين. تنظيم كارثي".

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن العديد من مشجعي الرجاء تسلقوا سور الملعب، ووجد العديد من حملة التذاكر صعوبات في الدخول.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد، ما يعني أن الرجاء يبحث عن الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين وفقا لقاعدة الهدف الخارجي، بينما يبحث المارد الأحمر عن تفادي الخسارة.

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