كورينثيانز يوقف التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ 3 أيام بسبب انتشار الكراهية والأخبار الكاذبة

أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي إيقاف نشر أي مشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين يومي الجمعة وحتى الإثنين الموافق 25 أبريل المقبل متخذا موقفا ضد مناخ العنف في كرة القدم وانتشار الكراهية والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح النادي عبر بيانه أن الرباعي: كاسيو وجيل وويليان وباولينيو تعرض وعائلاتهم لتهديدات الجماهير.

وشدد بيان النادي "أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة الوعي بين المشجعين المخلصين والمجتمع بشكل عام حول خطاب الكراهية، مما يجعل النقاش حول كرة القدم ساما بشكل خاص ويصل إلى أقصى المخاطر الجسدية والصدمات النفسية للمحترفين الرياضيين - سواء كانوا رياضيين أم لا – وأسرهم".

وقال دويليو مونتيرو ألفيس عبر بيان بيان النادي البرازيلي: "لم يعد بإمكاننا أن نظل ساكنين في مواجهة السياق الذي يهدد جميع الأندية واللاعبين. على المجتمع أن يفكر في نوع كرة القدم التي يريدها لنفسه، ولأسرته، وللحاضر والمستقبل".

وأضاف "في الآونة الأخيرة، الرباعي: كاسيو وجيل وويليان وباولينيو تعرض لاعبو وعائلاتهم لتهديدات الجماهير، وهي حقيقة تكررت في أندية أخرى. تمتد هذه الكراهية أيضا إلى المسؤولين والحكام والصحفيين، مما يدل على ضرورة معالجة القضية ومعالجة الموقف بشكل فعال وشامل".

وأتم "سيتبع هذا الإجراء الأول من قبل كورينثيانز من قبل الآخرين الذين سيشملون جميع المجالس والنظام البيئي بأكمله للنادي، بحيث تشارك الصحافة والمؤثرون والمستخدمون وشركات الشبكات الاجتماعية أيضا في النقاش الضروري من أجل بيئة صحية لهذه الممارسة، الخبرة والشغف بكرة القدم الاحترافية، في إطار الروح الرياضية والديمقراطية التي قادت كورينثيانز منذ تأسيسها".

ويتصدر كورينثيانز ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 6 نقاط من أول جولتين.

ويستعد الفريق لمواجهة بالميراس في الجولة الثالثة من الدوري البرازيلي، ثم بوكا جونيورز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كوبا ليبرتادوريس.