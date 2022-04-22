منتخب بوركينا فاسو يتعاقد مع مدرب السودان السابق

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

هوبير فيلود

أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم عن تعيين الفرنسي هوبير فيلود مديرا فنيا للمنتخب البوركينابي، وذلك في ختام أعمال اللجنة المسؤولة عن اختيار المدرب الجديد.

وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه: "تلقينا 64 ملفا للمرشحين من 19 جنسية مختلفة بمؤهلات كبرى".

وأضاف "بعد فحص هذه الملفات وضعنا قائمة مصغرة من 6 مرشحين وأجرينا معهم لقاءات استمرت لمدة 30 دقيقة لكل منهم على حدى".

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وأوضح البيان "هذه اللقاءات سمحت للجنة بالحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الخبرة الإفريقية لكل مرشح ومعرفته عن بوركينا فاسو والمنتخب، وأهمية التقنيات الحديثة في العمل، بالإضافة إلى إتقان اللغة الفرنسية".

وتابع "المناقشات بين أعضاء اللجنة ركزت على الخبرة والكفاءة والأداء والشخصية، وبناء عليه فإن اللجنة تعلن اختيار الفرنسي هوبير فيلود، حامل رخصة الاتحاد الأوروبي "يويفا" التدريبية، والذي نجح في قيادة منتخبين إلى كأس أمم إفريقيا، وفاز بدوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي".

وكان منتخب بوركينا فاسو قد بلغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، بوصافة المجموعة الأولى، ثم اجتياز الجابون في دور الـ16، ثم التغلب على تونس في ربع النهائي، قبل الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي، ثم خسارة المركز الثالث أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

وكان فيلود قد قاد منتخب السودان للتأهل إلى النسخة الماضية، ولكنه أقيل قبل انطلاق المسابقة ليخلفه برهان تية، كما قاد منتخب توجو إلى كأس الأمم عام 2010، قبل أن يتلقى رصاصة في ذراعه جراء الهجوم الذي استهدف حافلة المنتخب في طريقها إلى أنجولا، والذي أسفر عن انسحابه.

كأس أمم إفريقيا منتخب السودان منتخب بوركينا فاسو هوبير فيلود
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