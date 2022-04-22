فيفا يحدد موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل ضمن تصفيات كأس العالم 2022

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظيره الاتحاد الأرجنتيني بموعد مواجهة البرازيل التي لم تُستكمل ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وتاهل منتخبا البرازيل والأرجنتين بالفعل لنهائيات كأس العالم 2022، إلا أن مواجهة الدور الأول من تصفيات القارة اللاتينية لم تُكتمل بسبب إلغاء المباراة بعد 7 دقائق من بدايتها.

وستقام المباراة وفقا لخطاب فيفا يوم في يوم 22 سبتمبر المقبل في البرازيل لاستكمال تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

مواجهة جديدة ستجمع المنتخبان، بعدما تحدد أن يلتقيا في شهر يونيو المقبل وديا في أستراليا استعدادا لكأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وحجز الأرجنتين حامل لقب كوبا أمريكا والبرازيل متصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية مقعدهما في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وتلعب البرازيل رفقة منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا بينما أسفرت قرعة المونديال عن وقوع الأرجنتين مع منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.

قررت لجنة الانضباط في وقت سابق عدة عقوبات عقب أحداث المباراة جاء كالآتي:

- عقوبة مالية على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بقيمة قدرها 500 ألف فرنك سويسري فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالنظام والأمن.

- أن يأمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف فرنك سويسري عن عدم امتثاله لالتزاماته فيما يتعلق بالنظام والأمن والتحضير للمباراة والمشاركة فيها.

- غرامة مالية لكل من الاتحاد البرازيلي والأرجنتيني بدفع غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري نتيجة لعدم استكمال المباراة.

- إيقاف لاعبو الأرجنتين إيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو لمباراتين لعدم امتثالهما للبروتوكول.

وغادر منتخب الأرجنتين ملعب المباراة وقتها بعدما طلبت وزارة الصحة البرازيلية استبعاد 4 لاعبين من الأول بحجة عدم خضوعهم لحجر صحي منذ قدومهم للبرازيل.