ميسي في مواجهة نيمار.. أستراليا تستضيف سوبر كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

الأرجنتين - البرازيل - تصفيات كأس العالم

تستضيف أستراليا مواجهة ودية مرتقبة بين البرازيل والأرجنتين في شهر يونيو المقبل ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسيكون ثنائي بريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وجها لوجه في سوبر كلاسيكو أمريكا اللاتينية.

ويلتقي المنتخب البرازيلي أمام منافسه الأرجنتيني بيوم 11 يونيو المقبل على ملعب ملبورن للكريكت MGC بالعاصمة الأسترالية سيدني.

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وقال وزير الرياضة الأسترالي مارتن باكولا عن الحدث: " عودة فريقين من أنجح فرق كرة القدم في العالم إلى MCG لمواصلة التنافس الطويل بينهما يعزز مكانتنا كواحدة من أعظم المدن الرياضية في العالم".

وسبق أن لعب المنتخبين بالملعب ذاته عام 2017 وقاد ميسي الأرجنتين للفوز على البرازيل بهدف دون رد وسط حضور 96000 متفرج بالملعب الشهير.

وحجز الأرجنتين حامل لقب كوبا أمريكا والبرازيل متصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية مقعدهما في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وتلعب البرازيل رفقة منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا بينما أسفرت قرعة المونديال عن وقوع الأرجنتين مع منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.

البرازيل الأرجنتين
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