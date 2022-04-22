انتهت نصف نهائي دوري سوبر السلة - الزمالك (53) (97) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر
الجمعة، 22 أبريل 2022 - 20:46
كتب : FilGoal
تابع مباشرة المباراة الأولى في نصف نهائي دوري سوبر السلة بين الزمالك والاتحاد والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.
وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.
وفي الجهة الأخرى يلتقي الأهلي مع الجزيرة
وستجري المباراة الثانية يوم الأحد.
---
انتهت: الاتحاد يفوز على الزمالك بنتيجة 97-53
ق 4: الاتحاد 77-44 الزمالك
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث: 69-39 للاتحاد
ق2 : الاتحاد 61-36 الزمالك
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني: 43-23 للاتحاد
ق 3: الاتحاد 31-19 الزمالك
ق 5: الاتحاد 28-19 الزمالك
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول: 20-14 للاتحاد السكندري.
ق 3: الاتحاد 12-12 الزمالك
ق 5: الاتحاد 6-12 الزمالك
المباراة تنطلق
نرشح لكم
جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه تعلن اعتزالها كرة سلة – الاتحاد يهزم الزمالك في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري مباشر نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 15-14 (0) الزمالك.. فارق نقطة في شوط مثير مباشر نصف نهائي دوري سوبر السلة - الأهلي (30) - (19) الجزيرة.. الأحمر يوسع الفارق طائرة - الأهلي يمدد عقد أحمد صلاح حتى 2026 ريد بول Air Force.. شاهد حدثا تاريخيا لتبادل الطائرات في منتصف الرحلة ألقى عليه زجاجة مياه.. كواليس ضرب مايك تايسون لأحد المسافرين على طائرة احتفالية الزمالك - مرتضى: هل يرحل أنس أسامة من الزمالك؟ بالتأكيد لا