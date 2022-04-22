الجزائر تغير ملعبها قبل تصفيات كأس إفريقيا 2023

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

الجزائر - الكاميرون - تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تغيير ملعب الفريق من البليدة إلى وهران استعدادا للمباريات المقبلة وأولها تصفيات كأس إفريقيا 2023 في يونيو المقبل.

واعتادت الجزائر استضافة منافسيها في البليدة، على ملعب مصطفى تشاكر الذي طالما تفاءل به محاربو الصحراء.

وخسرت الجزائر آخر مباراة خاضتها على ملعب البليدة بنتيجة 2-1 أمام الكاميرون لتفقد التأهل لكأس العالم 2022.

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قبل هذه المواجهة لم تكن الجزائر خسرت في أرضها منذ 2017، حين سقطت أمام زامبيا بهدف في تصفيات كأس العالم على ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة.

وتلعب الجزائر في المجموعة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا ضد أوغندا والنيجر وتنزانيا.

وتبدأ مشوارها إلى كوت ديفوار 2023 باستضافة أوغندا في يونيو.

وودعت الجزائر كأس إفريقيا 2021 من الدور الأول رغم أنها كانت حاملة اللقب.

وفقدت التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي بعدما غابت عن بطولة روسيا 2018.

الجزائر تصفيات كأس إفريقيا
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