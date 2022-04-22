تين هاج يجيب.. كيف سيعامل اللاعبين الكبار في مانشستر يونايتد

أجاب إريك تين هاج، مدرب أياكس الذي سينتقل إلى مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الجاري، عن سؤال يتعلق بكيفية التعامل مع اللاعبين الكبار في الأخير.

وقال الهولندي لصحيفة Trouw:"سأبقى كما أنا، لن أغير طريقتي".

وواصل "سأقول للاعبين الكبار ما يتوجب عليهم فعله، من لا يؤدي ما عليه سأبلغه بذلك، بغض النظر من هو".

وأعلن يونايتد تعاقده مع المدرب البالغ عمره 52 عاما ليقوده بداية من الموسم المقبل.

ويقود الألماني رالف رانجنيك فريق يونايتد بصفة مؤقتة.

ويحل رجال رانجنيك ضيوفا يوم السبت على أرسنال خامس ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل يونايتد تحقيق الفوز في لندن ليتمسك بإمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق المركز السادس مبتعدا بثلاث نقاط عن توتنام وأرسنال، وخاض لقاء أكثر من الأخيرين.