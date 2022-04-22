أثلتيك: ماجواير احتياطي أمام أرسنال

قالت شبكة ذا أثلتيك الأمريكية إن هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد لن يبدأ مباراة أرسنال ظهر السبت في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن رالف رانجنيك مدرب الفريق قرر إبقاء اللاعب الإنجليزي على مقاعد البدلاء.

وذلك بسبب تراجع مستواه في المباريات الأخيرة.

وسيسافر ماجواير مع الفريق إلى لندن بعدما أتم استعداده للمباراة رغم تفتيش الشرطة لمنزله بعدما أبلغها بشكه بوجود قنبلة.

مدافع إنجلترا البالغ عمره 29 عاما شارك في 35 مباراة من الموسم الجاري وهو أحد الركائز الأساسية في كتيبة الشياطين الحمر.

ويقضي ماجواير موسمه الثالث مع يونايتد منذ رحل عن ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو.

ويحل رجال رانجنيك ضيوفا على أرسنال خامس ترتيب الدوري.

ويأمل يونايتد تحقيق الفوز في لندن ليتمسك بإمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق المركز السادس مبتعدا بثلاث نقاط عن توتنام وأرسنال، وخاض لقاء أكثر من الأخيرين.