شاو قد لا يشارك مع يونايتد في ما تبقى من الموسم

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 16:44

كتب : FilGoal

بول بوجبا - لوك شاو

أوضح رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت صعوبة عودة لاعبه لوك شاو للملاعب في الموسم الجاري.

لوك شاو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال الألماني لقناة النادي اليوم الجمعة:"شاو ربما لا يلعب مجددا في الموسم الجاري، لا أتوقع رؤيته في الأسابيع الأربعة المقبلة".

وشدد رانجنيك أن فريد قد يستمر غيابه في مباراة أرسنال يوم السبت لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وصرح قائلا:"نأمل أن يكون متاحا في الأسبوع المقبل ضد تشيلسي، لكن غدا ضد أرسنال لا أدري هل بإمكانه المشاركة أم لا".

وعن مهاجم أوروجواي إدينسون كافاني الغائب بسبب الإصابة أيضا، قال رانجنيك:"يخضع للتأهيل، لم ينضم لتدريبات المجموعة بعد".

ويحل رجال رانجنيك ضيوفا على أرسنال خامس ترتيب الدوري.

ويأمل يونايتد تحقيق الفوز في لندن ليتمسك بإمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق المركز السادس مبتعدا بثلاث نقاط عن توتنام وأرسنال، وخاض لقاء أكثر من الأخيرين.

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