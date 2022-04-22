مؤتمر جوارديولا: لا أفكر سوى في مواجهة واتفورد.. وتين هاج مدرب من الطراز الرفيع

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تركيزه الكامل في مواجهة واتفورد بحثا عن مواصلة صدارة ترتيب الدوري.

ويلتقي مانشستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 77 نقطة أمام واتفورد صاحب المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، السبت ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "لا أفكر سوى في مواجهة واتفورد واختيار الفريق الافضل لتحقيق الفوز التواجد في نصف نهائي دوري الابطال امر جيد ولكننا هنا للقتال على الدوري".

وأضاف "اللاعبون يدركون أهمية تحقيق الانتصارات المتتالية ويخوضون المباريات بشكل نهائيات لكن علينا التركيز ومحاولة استعادة المصابين في ظل ضغط المباريات".

وواصل "أبحث عن تحقيق الفوز مع الأداء الجيد والنتائج لا تُمنح لكن يبقى الفوز الشيئ الأهم خلال المباريات".

وعلق جوارديولا على تعاقد مانشستر يونايت. مع الهولندي إريك تين هاج "شاهد أياكس وستعلم مدى جودته أتمنى له التوفيق إنه مدرب من الطراز الرفيع".

وعن موقف ناثان أكي وجون ستونز وكايل ووكر من المشاركة في المباراة قال إنه سيتحدد غدا قبل اللقاء.

ويتولى تين هاج صاحب الـ 52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

وعن حديث روي هودجسون مدرب واتفورد عن عدم مصافحة بيب له عندما حقق الانتصار عليه رفقة كريستال بلاس واحتمالية تكرار الأمر إذا حقق فوز جديد مع واتفورد قال جوارديولا: "هذا الأمر ليس صحيحا بعد المباريات أدعو المدربين لتناول الشراب.. لماذا لا نكون أصدقاء؟ متأكد أنها مزحة".

ويتصارع مانشستر سيتي مع ليفربول على تحقيق لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي حيث يتصدر فريق بيب جوارديولا بفارق نقطة وحيدة عن كتيبة يورجن كلوب ويتبقى لكل منهما 6 جولات.