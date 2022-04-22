مؤتمر رانجنيك: بوجبا سيكون محظوظا لو لعب مجددا الموسم الحالي.. وسنرى فريق مختلفا مع تين هاج

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 14:21

كتب : محمود حمدي

رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد

كشف الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد عن استعادة بعض الأوراق الهامة قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال مع غياب بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق إلى نهاية الموسم للإصابة.

ويستضيف أرسنال صاحب المركز الخامس برصيد 57 نقطة منافسه مانشستر يونايتد سادس الترتيب بـ54 نقطة وللمدفعجية لقاء أقل.

وستقام المباراة في ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ34 من الدوري الأنجليزي الممتاز.

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وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "علينا اللعب بثقة وتقديم أداء أفضل لا يمكنني التكهن بالحصول على المركز الرابع خاصة بعد مستوانا أمام ليفربول ولكن أرغب في التطور والظهور بشكل مختلف أمام أرسنال".

وأضاف "نواجه فريقا نجح في التخلص من لاعبين لا يتناسبون مع هوية النادي واستقدم مجموعة مميزة من الشباب على غرار أوديجارد".

وكشف "سكوت ماكتوميناي جاهز للمشاركة نفس الأمر يتعلق برافائيل فاران وكريستيانو رونالدو الذي تدرب بشكل جيد ولا ينقصنا سوى بوجبا المصاب".

وتابع "بوجبا سيكون محظوظا إذا تمكن من المشاركة معانا مرة أخرى خلال الموسم الحالي".

وعن تعاقد يونايتد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج بشكل رسمي قادما من أياكس بداية من الموسم المقبل قال: "لا أعرف تين هاج بشكل شخصي لكني معجب بطريقة لعبه الهجومية الإيجابية ولديه فرصة جيدة للتحضير للموسم الجديد وبناء فريق قوي أعتقد أننا سنرى معه فريقا مختلفا".

ويتولى تين هاج صاحب الـ 52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

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