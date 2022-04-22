المصري لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد نهضة بركان لدى كاف بعد ما حدث معنا

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عن إرسال ناديه لشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد نهضة بركان المغربي بسبب المعاملة السيئة التي حظوا بها منذ وصولهم للمغرب.

ويحل المصري ضيفا على نهضة بركان يوم الأحد المقبل لملاقاته في إياب ربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين لهدف.

وتحدث حسن عمار لـFilGoal.com قائلا: "لم يتم استقبال البعثة في المطار ولم يتم الرد على المكالمات الخاصة بنا".

وأضاف "الملعب لم يكن فيه اضواء كاشفة حتى يستطيع الفريق التدرب على ملعب المباراة والمران أمس لم تتخط مدته 10 دقائق".

وتابع "واجهنا نهضة بركان مرتين من قبل في موسمي 2018 و2020 في بطولة الكونفدرالية ولم يتم استقبالنا كذلك".

وواصل عضو مجلس إدارة المصري حديثه "تم استقبال بعثة نهضة بركان أفضل استقبال هنا في مصر والنادي نفسه أشاد بهذا الاستقبال على صفحته الرسمية".

وأكمل "أرسلنا شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي وأرفقنا صور وفيديوهات لهذه الأوضاع وننتظر الرد".

واختتم حديثه "تواصلنا مع مسئولي فريق الرجاء المغربي للتدريب على الملعب الفرعي للنادي وتم الموافقة على ذلك".

وكان المصري اضطر للتدرب أمس الخميس ملعب الأكاديمية الرياضية لنادي شباب المحمدية في ظلام دامس عقب انقطاع التيار الكهربائي.

يذكر أن المصري فاز ذهابا في ملعب برج العرب بهدفين لهدف.