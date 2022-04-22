مؤتمر كلوب - منتقدوا ألكانتارا؟ الحمد لله لا يتخذون قرارات.. وموقف فيرمينيو من المشاركة

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول نورويتش سيتي

دافع يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن تياجو ألكانتارا لاعب الفريق أمام المشككين في قدارته منذ وصوله مطلع الموسم الماضي خلال المؤتمر الصحفي على هامش مواجهة إيفرتون.

وأوضح كلوب موقف روبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز من المشاركة أمام إيفرتون على ملعب أنفيلد الأحد المقبل خلال منافسات الأسبوع الـ34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب: "كان الناس يتسائلون عما إذا كان تياجو يناسب كرة القدم لدينا؟ الحمد لله هؤلاء الناس لا يتخذون قرارات".

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وأضاف "أراد تياجو الانضمام إلينا وكان يعرف كيف سيكون اللعب لدينا، مشكلته الوحيدة كانت أنه مصاب".

وعن موقف فيرمينيو من المشاركة، قال كلوب: "لا أعرف وضعه تماما، لكنه يتحسن وأصبح أفضل، كان يُعاني من إصابة مؤلمة، اليوم كان هو الأول له على أرض الملعب، لا يزال يوجد أمامه يومين على المباراة، لذا ربما يشارك".

وتابع "إذا أشار فيرمينو بإبهامه لأعلى فسيشارك وإذا لا، ربما ننتظر بضعة أيام أخرى".

وأتم تصريحاته بالحديث عن الهبوط الوشيك لإيفرتون "اعتدنا على وجود فريقين في المدينة، سنتفقتد وجودهم الذي دائما كان مميزا".

ويقع إيفرتون في مناطق الخطر في المركز الـ17 في ترتيب الجدول برصيد 29 نقطة.

ويتنافس ليفربول ومانشستر سيتي على صدارة الدوري قبل 6 جولات من ختام المسابقة.

ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد 77 نقطة مبتعدا عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

إيفرتون ليفربول الدوري الإنجليزي
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