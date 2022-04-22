حوار - صلاح: تجديد تعاقدي لا يتعلق بالمال.. وهدف أتمنى تحقيقه قبل رحيلي

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 13:05

كتب : رامي جمال

احتفال محمد صلاح بهدفه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

قال محمد صلاح نجم ليفربول إن تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي لا يتعلق بالمال مؤكدا أن الجمهور يعرف ما يريده.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وحتى الآن لم يستطع الطرفين التوصل لاتفاق حول التجديد.

وأجرى صلاح حوارا مطولا مع مجلة "فور فور تو" الإنجليزية سينشر في الـ29 من شهر أبريل الجاري واستعرض الموقع الخاص بها جزءا من الحوار.

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ورد صلاح على سؤال حول إن كان واثقا من بقائه مع ليفربول لسنوات مقبلة قائلا: "لا أعرف، لدي عام واحد متبقي في تعاقدي، وأعتقد أن الجمهور يعرف ما أريد".

وشدد صلاح "لكن في التعاقد فليس كل شيء يتعلق بالمال، لذا لا أعرف، لا يمكن أقول لكم بالتحديد، لدي عام متبقي في تعاقدي والجمهور يعرف ما أريد".

وسُئل صلاح إن كانت رغبته دائما هي البقاء مع ليفربول وأجاب "بالطبع".

وأكمل "هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي، لقد استمتعت هنا بكرة القدم أكثر من أي مكان آخر، لقد أعطيت النادي كل شيء والكل رأى ذلك وحظيت بالعديد من اللحظات التي لا تصدق وفزنا بالبطولات وسجلت أهدافا رائعة وحظيت بجوائز فردية، النادي هنا مثل العائلة".

ولم يبد صلاح اهتماما بدخوله الـ12 شهرا الأخيرة في تعاقده مع ليفربول وقال: "لست قلقا، لا أجعل نفسي أقلق حيال الأمر".

وواصل "الموسم لم ينته بعد، لذا لننهيه بأفضل شكل ممكن فهذا هو أهم شيء، ثم في السنة الأخيرة لنرى ماذا سوف يحدث".

واندهش صلاح عند سؤاله عن إمكانية رحيله من ليفربول الصيف المقبل حال لم يتم تجديد تعاقده وقال: "لا أعتقد ذلك".

وواصل مازحا "لكن إن أراد ليفربول رحيلي فهذا أمر مختلف".

In the mag: Mohamed Salah world exclusive! The Liverpool legend on Ballon d'Or glory, his greatest goals – and his Anfield future | FourFourTwo

وعن هل يشعر بالقلق لاقترابه من بلوغه سن الثلاثين أجاب "لا أفكر حول حقيقة بلوغي الثلاثين، لقد سألت بعض اللاعبين ويقولون إنه شعور مختلف ولكنني لا أعرف، أشعر أنني في حالة جيدة وأستمتع بحياتي وبكرة القدم ولا يهم كم هو عمري".

وأكمل الملك المصري "الآن تستطيعون رؤية العديد من اللاعبين يستمرون في مسيرتهم وهناك لاعبين كبار تراهم يلعبون بعد سن الـ32 والـ33 مثل ليفاندوفسكي وبنزيمة وميسي ورونالدو وزلاتان".

وأضاف "هناك العديد من اللاعبين أيضا مثل إدين دجيكو وأوليفييه جيرو، كل منهم يؤدي جيدا بعد سن الثلاثين، لذا لست قلقا حيال الأمر".

وعن يوم رحيله من ليفربول حتى ولو بعد سنوات كثيرة اعترف صلاح بأنه سيكون يوما حزينا للغاية.

وقال: "اللعب في تلك الأجواء ورؤية الجمهور خلفي والأعلام التي تحمل صورتي أعتقد هناك اثنين منهم أو ثلاثة، ودائما يغنون أغنيتي الخاصة، ستكون لحظة حزينة".

وبسؤاله عن طموحه ليصبح هداف ليفربول التاريخي إذ أنه سجل حتى الآن 155 هدفا ويحتل المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي فيما يأتي أيان راش في الصدارة بـ346 هدفا علق "أتمنى تحقيق الأمر قبل رحيلي".

وأتم صلاح حديثه "تسجيل أكثر من 300 هدف أمر صعب، لكن لنرى".

ليفربول صلاح
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