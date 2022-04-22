الأمور لا تتغير بين عشية وضحاها.. روني يعلق على تعاقد مانشستر يونايتد مع تين هاج

علق واين روني هداف مانشستر يونايتد السابق على تعاقد ناديه مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.

ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

وقال روني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أعتقد أنه قرار إيجابي لكن الأمور لاتتغير بين عشية وضحاها".

وأضاف "جمهور النادي متفائل بقرار التعاقد مع تين هاج وأنصحهم بقليل من الصبر عليه".

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وتعول إدارة يونايتد على الهولندي لإعادة النادي لسابق عهده، والذي افتقده منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن تدريب الفريق في 2013.