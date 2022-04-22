كونتي: أمر لا يصدق عودة إريكسن لممارسة كرة القدم.. وأتطلع لرؤيته مع برينتفورد

أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام عن سعادته برؤية الدنماركي كريستيان إريكسن يلعب مجددا بعد إصابته بالأزمة القلبية خلال يورو 2020.

ويتقابل كونتي وإريكسن من جديد خلال المواجهة التي ستجمع بين توتنام وبرينتفورد في الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء: "أنا سعيد جدا لرؤيته يلعب كرة القدم مرة أخرى لأن ما حدث في يونيو كان مروعا للجميع".

وأضاف "أتيحت لي الفرصة لرؤيته عندما وصل لتوه إلى برينتفورد، تحدثت معه ومع أسرته".

وتابع "نحن نتحدث ليس فقط عن لاعب مهم ولكن بشكل خاص عن شخص ورجل عظيم، أمر لا يصدق عودته للعب كرة القدم من جديد".

وأتم "من دواعي سروري أن ألتقي به يوم السبت في المباراة".

ولعب إريسكن تحت قيادة كونتي حينما كان مديرا فنيا لإنتر قبل أن يرحل نهاية الموسم الماضي.

ورحل صاحب الـ30 عاما عن إنتر بعد فسخ تعاقده مع النادي بسبب قوانين الدوري الإيطالي التي تمنعه من ممارسة كرة القدم بـ جهاز تنظيم ضربات القلب.

وانتقل إريكسن مجانا إلى صفوف برينتفورد في سوق الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يستمر حتى نهاية الموسم، وذلك بعد 7 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية.